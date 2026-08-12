Medicina Legal ha identificado 121 víctimas mortales del terremoto en Colombia: Listado completo

Imagen de referencia | Logo de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Pagina Web / Terremoto Colombia: Getty Images.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que, a la fecha, ha recibido 202 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

De este total, la entidad ha logrado identificar a 121 víctimas, entre ellas cinco menores de edad. Medicina Legal indicó que este es el reporte con corte a las 7:00 de la mañana de este miércoles 12 de agosto y señaló que, una vez se completa el proceso de identificación, se inicia el trámite correspondiente para la entrega de los cuerpos a sus familiares.

El balance de Medicina Legal se conoce mientras las autoridades continúan consolidando las cifras de la emergencia. De acuerdo con el Reporte Situacional No. 014, con corte a las 7:20 de la noche del 11 de agosto, el sismo, cuyo epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, ha dejado afectaciones reportadas en 388 municipios.

Cifras del reporte preliminar emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal:

Según este informe preliminar, 11.132 familias y 20.017 personas resultaron afectadas. Además, se reportan 181 personas fallecidas, 2.774 heridas y 320 rescatadas.

En cuanto a la infraestructura, 20.557 viviendas presentan averías y 3.715 quedaron destruidas. También se reportó el colapso de 64 edificios, mientras que 111 centros de salud, 1.087 centros educativos y 411 centros comunitarios presentan afectaciones.

La emergencia también ha generado daños en 92 vías, dos aeropuertos y 38 acueductos, de acuerdo con el reporte oficial.

Las autoridades mantienen las labores de atención, rescate, identificación de víctimas y evaluación de daños en las zonas más afectadas por el terremoto.

Listado completo de las victimas identificadas por Medicina Legal:

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Escuchar EN VIVO Caracol Radio: