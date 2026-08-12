Familiares confirman que hallaron el cuerpo sin vida de Darío Patiño Rivera en Cali tras terremoto

El periodista José Fernando Patiño confirmó la trágica noticia del fallecimiento de su padre Darío Patiño Rivera, quien fue encontrado sin vida en las últimas horas en Cali tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto de 2026.

“Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”, expresó Patiño en sus redes sociales.

En medio de su profundo dolor, el periodista agradeció sinceramente a todos los rescatistas voluntarios, amigos, familiares, vecinos y medios de comunicación que brindaron su apoyo durante este difícil proceso. “A todos, gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos”, añadió.

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