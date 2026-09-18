Polémica en conjunto por posible llegada de Petro: vecinos exigen evaluación jurídica por lista OFAC

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La posible llegada del expresidente Gustavo Petro al conjunto residencial Sierras del Moral, en el norte de Bogotá, desató una fuerte controversia entre sus habitantes. Un grupo de copropietarios hizo público un comunicado en el que solicitan una evaluación jurídica sobre las implicaciones de acoger al exmandatario, haciendo énfasis en su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

En Dos Puntos de Caracol Radio, un residente del conjunto, quien solicitó mantener en reserva su identidad, ofreció los detalles de las alertas en la copropiedad.

Según explicó, un residente planea arrendar su inmueble a Petro. Lo que preocupa a los vecinos es el esquema del negocio, presuntamente a través de empresas y terceras personas debido a las restricciones financieras de la Lista Clinton.

“¿De dónde va a salir el dinero?“

Al respecto, el entrevistado señaló: “Cuando las cosas tienen cosas oscuras por detrás, donde hay que contratar una empresa y terceros para poder arrendar, es donde dices: ‘Okay, esto no está bien’, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero?“.

De acuerdo con las declaraciones del residente, la negociación contempla un contrato por dos años con un pago anticipado.

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Escuche la entrevista en Dos Puntos:

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