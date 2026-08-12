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Encontraron sin vida a Violeta Guerrero y Amparo Jaramillo, la niña y su abuela atrapadas en Cali

Caracol Radio conoció que Violeta Guerrero y Amparo Jaramillo, una niña menor de 10 años y su abuela, fueron encontradas sin vida tras el derrumbe de parte del edificio donde estaban en el Conjunto Residencial Guadalupe, sur de Cali, en medio del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto.

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Violeta fue encontrada al interior de los escombros del edificio. Las autoridades de rescate hicieron las labores de extracción de ella y de su abuela, Amparo.

Ellas se encontraban en el pasillo del edificio tratando de salir en medio del terremoto, momento en el que se desplomó parte del edificio, según comentaron testigos.

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6AM W conversó el martes, 11 de agosto, con Juan Diego Peña, familiar de Violeta y Amparo, quien había señalado que los rescatistas y algunas personas le decían que escuchaban a la niña.

“Personas escucharon su voz y ahora gestionamos todo para que puedan llegar maquinarias y personas especializadas para saber cómo proceder. El edificio no colapsó completamente, el primer y segundo piso de desplomó y cayeron al sótano”, sostuvo.

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