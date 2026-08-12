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“Los 14 municipios están afectados”: coordinadora de Risaralda detalla las necesidades de la región

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Carolina Ramírez, coordinadora de la Unidad de Gestión de Desastres de Risaralda, ofreció un balance detallado sobre la emergencia y las necesidades que enfrentan las comunidades de la región.

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