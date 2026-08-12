“Los 14 municipios están afectados”: coordinadora de Risaralda detalla las necesidades de la región
Carolina Ramírez, coordinadora de la Unidad de Gestión de Desastres del departamento, detalló las necesidades más apremiantes que enfrentan las comunidades afectadas en todo el territorio.
“Los 14 municipios están afectados”: coordinadora de Risaralda detalla las necesidades de la región
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Carolina Ramírez, coordinadora de la Unidad de Gestión de Desastres de Risaralda, ofreció un balance detallado sobre la emergencia y las necesidades que enfrentan las comunidades de la región.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...