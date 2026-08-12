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12 ago 2026 Actualizado 13:00

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“Los 14 municipios están afectados”: coordinadora de Risaralda detalla las necesidades de la región

Carolina Ramírez, coordinadora de la Unidad de Gestión de Desastres del departamento, detalló las necesidades más apremiantes que enfrentan las comunidades afectadas en todo el territorio.

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Carolina Ramírez, coordinadora de la Unidad de Gestión de Desastres de Risaralda, ofreció un balance detallado sobre la emergencia y las necesidades que enfrentan las comunidades de la región.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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