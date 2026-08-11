El Tolima reporta 254 viviendas afectadas en su infraestructura por el terremoto

Ibagué

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, reveló luego de liderar un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, las cifras de afectaciones que dejó el terremoto en el departamento.

“Después del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, hicimos un barrido por todo el departamento, encontrando que los municipios que más se vieron afectados fueron Chaparral, Ibagué, Dolores, Ataco y Ortega”, aseguró la gobernadora del Tolima.

La mandataria de los tolimenses destacó que 254 viviendas afectadas en 25 municipios del departamento, 3 iglesias, 16 hospitales con afectaciones menores en infraestructura, deslizamientos en los corredores Ibagué-Cajamarca, y en el corredor Fresno-Manizales y Palocabildo.

Por otra parte, en el monitoreo realizado se encontró también 21 instituciones educativas afectadas, con prioridad alta 10; con prioridad media:11.

En el Tolima se tiene 15 incendios forestales activos

“15 incendios que en este momento tenemos activos en el departamento; atendiendo, de manera especial el incendio del municipio de San Luis, donde tenemos a bomberos de Ibagué, del Carmen de Apicalá y del municipio de El Espinal”, aseguró Adriana matiz.

Finalmente, la gobernadora del Tolima destacó el trabajo de todos los organismos de socorro, quienes adelantan la difícil tarea de liquidar las conflagraciones.

Dato: para el martes ha sido convocado a otro Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para adoptar nuevas medidas.