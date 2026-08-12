Presidente confirmó declaratoria de emergencia económica y anunció “Fondo Milagro”
El anuncio lo hizo desde el Palacio de San Carlos, donde se instalará la sede alterna de la presidencia en Bogotá.
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el uso de la declaratoria de emergencia económica por el terremoto de 7.4 que sacudió el lunes pasado al país.
El anuncio lo hizo al terminar una reunión que lideró desde la mañana de este miércoles en el Palacio de San Carlos, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo y el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, David Tamayo.
¿Qué contempla la declaratoria de emergencia?
Este mecanismo le permitirá al presidente , contemplar medidas de reactivación económica, alivios tributarios y financieros, subsidios de arrendamiento y ejecutar recursos para ayudar para empresarios y microempresarios afectados.
Anunció también la creación de un “Fondo Milagro” para administrar los aportes nacionales e internacionales, que permitan atender a las más de 24.000 familias afectadas y los damnificados.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...