Agencias de ONU desplegaron sus equipos para prestar ayudas necesarias a Colombia tras terremoto

La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Colombia, María José Torres Macho, pasó por los micrófonos de 6AM W y se refirió a la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que ya deja más de 200 muertos.

En principio, Torres confirmó que las agencias especializadas de la ONU han podido desplegar a sus equipos para prestar las ayudas necesarias.

“Naciones Unidas tiene una presencia importante en el Chocó, que es uno de los departamentos más vulnerables en términos también de pobreza y de afectación humanitaria en general, así que estamos muy preocupados por el impacto de este desastre”, dijo.

Además, aseguró que en el Valle también se están desplegando equipos hacia la zona, así como en el Eje Cafetero.

“Tenemos unas 56 organizaciones ya trabajando en territorio con las autoridades locales, con las comunidades, y son organizaciones tanto de Naciones Unidas como de organizaciones humanitarias, que son parte de los equipos locales de coordinación”, afirmó.

Asimismo, aprovechó para aclarar que aunque se ha dicho que el ministro de Exteriores no tendría una buena relación con las Naciones Unidas, han tenido un excelente contacto, coordinación y trabajo muy fluido, tanto con Cancillería como con la Unidad de Gestión del Riesgo.

“Él se puso en contacto inmediatamente conmigo a horas del terremoto solicitando que pudiéramos trabajar de manera coordinada y confirmando un esquema de trabajo que ya venía desde antes”, dijo, sobre el canciller Omar Bula.

Tras 24 horas del terremoto, las Naciones Unidas en Colombia publicó un comunicado en el que se señalaba que el Sistema de Naciones Unidas y el equipo humanitario ya habían realizado evaluaciones de necesidades durante las primeras 24 horas y estaban alineando sus capacidades para responder a las prioridades.

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Sobre estas necesidades mencionó que se trata de el alojamiento temporal, el tema del agua y saneamiento y los temas de salud.

“Hay una dimensión de salud mental que es clave para seguir acompañando todos los temas de seguridad alimentaria y protección. Y la situación particular de los niños, niñas y adolescentes que han perdido también sus escuelas. Ha sido un impacto muy fuerte de este terremoto en zonas muy vulnerables”, dijo.