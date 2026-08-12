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12 ago 2026 Actualizado 22:29

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Política

Cifra de muertos por terremoto en Colombia ascendió a 265: presidente Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la última actualización de afectaciones por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El presidente Abelardo de la Espriella. Foto: Presidencia Colombia / AFP

El presidente Abelardo de la Espriella. Foto: Presidencia Colombia / AFP / HANDOUT

El presidente Abelardo de la Espriella. Foto: Presidencia Colombia / AFP
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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la última actualización de afectaciones por el terremoto: 265 fallecidos, más de 53.000 personas afectadas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos.

Desde el Palacio de San Carlos, aseguró que tienen concentrados los esfuerzos en la búsqueda de dos desaparecidos.

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