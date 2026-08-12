Cifra de muertos por terremoto en Colombia ascendió a 265: presidente Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella. Foto: Presidencia Colombia / AFP / HANDOUT

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la última actualización de afectaciones por el terremoto: 265 fallecidos, más de 53.000 personas afectadas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos.

Desde el Palacio de San Carlos, aseguró que tienen concentrados los esfuerzos en la búsqueda de dos desaparecidos.

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