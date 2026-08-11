Persocapitales ofrece respaldo a víctimas del terremoto y activa apoyo institucional

El presidente de Persocapitales, Miguel Ángel Alzate, manifestó su respaldo a las personas afectadas por el terremoto y expresó su acompañamiento a las familias que perdieron a sus seres queridos, a los heridos, damnificados y a los organismos de socorro que trabajan en la atención de la emergencia.

Desde la Asociación de Personerías de Ciudades Capitales de Colombia destacaron la importancia de garantizar la protección de la vida, la dignidad y los derechos de la ciudadanía en medio de esta situación.

“El gremio que reúne a los personeros de las ciudades capitales expresa su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por esta emergencia generada por el sismo que sacudió al país. Desde Persocapitales articularemos esfuerzos con todos los personeros para contribuir y brindar apoyo en las regiones que más lo necesitan, como el Chocó, el Eje Cafetero y Cali, donde se registraron afectaciones. En el marco de nuestras funciones constitucionales, estaremos dispuestos a acompañar y aportar a las acciones de atención y ayuda humanitaria a través de la organización que nos reúne”, explicó Miguel Alzate.

Persocapitales pone sus equipos a disposición

La organización anunció la disposición de sus equipos institucionales para apoyar a las autoridades y comunidades en las acciones humanitarias que sean requeridas tras el terremoto.

Asimismo, resaltó las medidas preventivas adelantadas por la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo, orientadas a identificar posibles afectaciones y fortalecer los mecanismos de respuesta ante la emergencia.

Persocapitales reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades afectadas y contribuir, desde las personerías de las ciudades capitales, a la atención y protección de los derechos de los ciudadanos.