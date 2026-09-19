Nuevo pronóstico del IDEAM durante el 19 y 20 de septiembre: regiones que tendrán excesos de lluvia

El clima en Colombia tendrá condiciones variables durante este fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Aunque en varias zonas del país predominará el tiempo seco, también se esperan lluvias de diferente intensidad y algunas tormentas eléctricas.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquia y Amazonia. Por esta razón, se recomienda consultar las condiciones meteorológicas de cada zona antes de realizar actividades al aire libre, especialmente durante las tardes y noches.

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Pronóstico del clima para el sábado 19 de septiembre

Para el sábado habrá predominio de tiempo seco durante buena parte del día en gran parte del territorio nacional, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Sin embargo, hacia el final de la tarde y durante la noche aumentará la posibilidad de lluvias de variada intensidad en diferentes departamentos. Algunas de estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

Las lluvias se esperan principalmente en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Urabá y Antioquia. También podrían presentarse en Norte de Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la Orinoquia y Amazonia se prevén precipitaciones en sectores de Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Para Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo se pronostican lluvias ligeras.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina habrá cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias hacia el sur y occidente de las islas.

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Clima en Colombia el domingo 20 de septiembre

El domingo comenzará con predominio de tiempo seco en buena parte de la Orinoquia y Amazonia, además del centro y sur de la región Andina y el oriente de la región Caribe.

No obstante, después del mediodía y durante la noche se esperan lluvias de variada intensidad en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Las precipitaciones también podrían presentarse en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda y Quindío. En la región Pacífica se pronostican lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, mientras que en el occidente de Arauca también podrían registrarse precipitaciones.

Para Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas se esperan lloviznas en algunos sectores.

Finalmente, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrá un cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias en diferentes momentos del día.