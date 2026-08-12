“Los equipos no nos han arrojado rastros de vida por el momento”: Rescatista de ‘Los topos aztecas’
Baruch Juárez, rescatista de ‘Los Topos Aztecas’ de México, habló en 6AM W del proceso de rescate de personas tras el terremoto en Colombia.
“Los equipos no nos han arrojado rastros de vida por el momento”: Rescatista de ‘Los topos aztecas’
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Luego del terremoto que afectó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, varios rescatistas de todo el mundo han llegado a las diferentes zonas como Cali y Pereira para ayudar con el rescate de personas que puedan seguir con vida.
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Ese es el caso de ‘Los Topos Aztecas’ de México que ya están en el país, específicamente en Cali. Ellos son reconocidos por ser un grupo de rescatistas voluntarios que se creó tras el devastador terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Son expertos en buscar personas atrapadas bajo escombros tras sismos y desastres naturales en todo el mundo.
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio habló Baruch Juárez, uno de los rescatistas de este equipo.
Equipos de rescate:
“Nosotros llegamos alrededor de la 1:30 de la mañana. Venimos de Venezuela. Entonces, la brigada de avanzada que venimos, que somos un grupo de aproximadamente 17 personas, venimos de Venezuela, de las labores que estábamos allá, tuvimos que interrumpirlas para venir a apoyar a ustedes, nuestros hermanos colombianos. Aquí en este edificio, nos trajeron a hacer una inspección, una valoración general del edificio, ya que todo colapsó, entonces hay víctimas dentro, y prácticamente lo que hicimos toda la noche fue hacer una inspección con tecnología”.
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¿Se podrían encontrar personas con vida todavía?
“Hasta la hora de hoy, bajo las inspecciones que hemos hecho, ninguna de los positivos que nos ha dado, nos ha arrojado posibilidades de vida. Lo que hemos encontrado han sido rastros de fluidos de tipo sanguíneo que también se pueden confundir igual con el de alguna mascota, con algún tipo de fruta en descomposición, ahorita nos estamos yendo por ese rastro y por ciertos olores de algo que está en estado de descomposición, que puede ser una nevera, que tiene comida echada a perder, que puede ser un animalito, o que incluso pudiéramos estar hablando de alguna víctima humana”, indicó el rescatista.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...