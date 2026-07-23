Polémica por $4 billones para UNGRD: director dice que los dejarán al gobierno De la Espriella

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Polémica por $4.000 millones para UNGRD: director dice que los dejarán al gobierno De la Espriella

Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conversó con Dos Puntos de Caracol Radio acerca de los 4 billones de pesos que quiere destinar en sus últimos días el gobierno de Gustavo Petro para la entidad, con el fin de atender y mitigar los efectos de los fenómenos del Niño y evitar un posible apagón.

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Explicó que cada vez se tiene más certeza de que la crisis climática será más intensa y frecuente, pues se pasó rápidamente de un fenómeno de la Niña a un frente frío y luego a un fenómeno del Niño.

¿Por qué los 4 billones de pesos para la UNGRD?

Mencionó que dicho presupuesto se destinará a las oficinas encargadas que tiene la UNGRD para evaluar y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier cambio climático que afecte a la población.

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De esta manera, señaló que la entidad se está adelantando al fenómeno del Niño que azotará Colombia este año. Además, recordó que la situación fue expuesta al país el 9 de julio en medio de un consejo de ministros, donde se hizo una valoración de la situación.

“Estamos llegando al 95% de la certeza del fenómeno del Niño, entonces venimos trabajando hace meses con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda”, afirmó.

¿En qué se gastarán los 4 billones de pesos destinados a la UNGRD?

Pava aseguró que dejarán el presupuesto para que el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella ejecute las acciones necesarias ante los diferentes fenómenos climáticos.

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“Nosotros de manera responsable y realmente conscientes de que va a haber unas situaciones complejas, dejamos todo previsto para que el nuevo gobierno pueda atender esa situación”, indicó.

¿Para qué más dinero si no se ejecutó el resto?

Sobre la falta de ejecución, aclaró que los recursos para atender a los afectados por el frente frío, principalmente en la Costa Caribe del país, ya están “destinados y protegidos”.

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“El gobierno entrante tiene unas dependencias encargadas de ejecutar”, recalcó.

¿Por qué se demoró la ejecución de las ayudas para el frente frío?

Expresó que le gustaría que los procesos de ejecución de recursos fueran más rápidos, razón por la que la ley 1523 permite contrataciones directas, “pero igual se requiere una serie de trámites”.

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Por eso manifestó que están dejando la declaratoria de emergencia climática antes de que se posesione el nuevo gobierno para que avancen en los procesos de ejecución.

Escuche la entrevista completa con Javier Pava, director de la UNGRD, aquí: