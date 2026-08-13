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14 ago 2026 Actualizado 00:05

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“Nuestros campesinos están sufriendo”: Calima - Darién pide apoyo para reconstrucción tras terremoto

El alcalde Alejandro Cadavid habló en Dos Puntos sobre las mayores necesidades que enfrenta el municipio tras el terremoto de magnitud 7,4.

“Nuestros campesinos están sufriendo”: Calima- Darién pide apoyo para reconstrucción tras terremoto. Captura de Video Instagram: Alcaldía Calima Darién / I. E. Simón Bolívar Calima

“Nuestros campesinos están sufriendo”: Calima- Darién pide apoyo para reconstrucción tras terremoto. Captura de Video Instagram: Alcaldía Calima Darién / I. E. Simón Bolívar Calima

“Nuestros campesinos están sufriendo”: Calima- Darién pide apoyo para reconstrucción tras terremoto. Captura de Video Instagram: Alcaldía Calima Darién / I. E. Simón Bolívar Calima
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Luego del terremoto de magnitud 7,4 que afectó varios departamentos en Colombia, entre ellos Valle del Cauca, se han ido conociendo progresivamente los datos más crudos sobre el impacto y la devastación que quedó en los territorios más alejados e históricamente con limitada oferta de las instituciones estatales.

Uno de estos municipios es Calima-El Darien, una pobación dominada por las montañas de la región y por el imponente lago que da su nombre a la población. Este municipio se encuentra en el límite entre Valle del Cauca y Chocó, uno de los departamentos más afectadas, donde se originó el epicentro del terremoto.

Dos Puntos habló con el alcalde Alejandro Cadavid, quien contó en los micrófonos de Caracol Radio cuáles son las mayores necesidades que enfrenta el municipio para sobreponerse de la tragedia.

¿Cómo está la situación en Calima-El Darién tras el terremoto?

El alcalde de Calima-El Darién dio un preocupante balance de la afectación por el terremoto en el municipio destacando el doloroso caso de cinco menores de edad que fallecieron en una escuela tras sufrir la caída de un muro. Además, 73 personas resultaron heridas y más de 600 casas se encuentran en condición adversa.

“La iglesia totalmente destruida, hoy la estamos terminando de demoler, la Alcaldía sufrió también graves afectaciones, igual que la tesorería, bomberos, la defensa civil, carreteras. Calima Darien es un municipio que el 80% es rural y tenemos esas veredas muy afectadas”, señaló Alejandro Cadavid.

¿Qué necesita Calima-El Darién para atender la emergencia?

Desde Calima-El Darién agradecieron la llegada de donaciones que se han ido distribuyendo a las zonas y familias más afectadas, en materia de alimentación, kits de aseo, cobija y carpas, entre otros elementos. Sin embargo, el alcalde Alejandro Cadavid pidió apoyo para la reconstrucción y la entrega de nuevas viviendas a los damnificados.

El mandatario local pidió mayor articulación de forma urgente con el Gobierno Nacional y agradeció el soporte brindado por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

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