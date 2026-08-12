Ni baño, ni balcón: Este es el lugar más seguro para protegerse en un temblor, según expertos

Conozca los lugares en donde podrá resguardarse en su casa ante un terremoto. - Foto Getty Images

Los terremotos, temblores o sismos, por naturaleza, son impredecibles al ser eventos que no se pueden registrar con anticipación. Son movimientos colosales que realizan las placas tectónicas del planeta y que se pueden ejecutar en cualquier parte del mundo, sin señales de que puedan o no ocurrir.

Después del terremoto de magnitud 7.4 presentado el pasado 10 de agosto en horas de la mañana, que tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y que dejó efectos devastadores en otras zonas aledañas del país como Cali y el eje cafetero; en donde ya fallecieron 188 personas y 1.677 más resultaron heridas, le comentamos qué debe hacer si se encuentra en casa y sucede otro sismo o terremoto para salvaguardar su vida y la de los demás.

¿Qué no debe hacer dentro de su casa durante un terremoto?

Consultamos el ingeniero Victor Naynn Piñeros, docente de estructura del programa de Ingeniería Civil de Uniagraria y desde el punto de vista de la gestión del riesgo, aclara puntualmente que mientras una vivienda o edificación se encuentre en movimiento, no es recomendable salir inmediatamente, por ser vulnerable a la caída de objetos no estructurales (fachadas, ventanas, muebles, tuberías, etc.).

Además, aclara que las personas podrían perder el equilibrio o en el lapso del traslado, podrían ser golpeados o heridos, impidiéndoles reaccionar oportunamente ante la emergencia.

Adicionalmente, señaló que no es una buena alternativa permanecer debajo de los marcos de las puertas, esto en construcciones antiguas, pero que sin embargo tampoco es válido hacerlo como primera opción en ninguna otra estructura.

El lugar más seguro para protegerse

Muchas personas consideran que los baños, los balcones o los marcos de la puerta son lugares seguros para protegerse. No obstante, según el ingeniero Naynn es de vital importancia identificar las columnas o los muros de carga y, si es el caso, se podría usar una mesa o escritorio resistente que se encuentre cerca.

“Esto favorecerá en que se puede ubicar debajo del mueble para proteger los puntos vitales del cuerpo, como lo son el cuello y la cabeza”, agregó. Además, de sujetarse fuerte de estos hasta que termine el movimiento.

El experto argumentó que mantenerse en posición fetal, cubrirse el cuello, la cabeza y tratar de estar cerca de un muro o una columna es considerada la posición internacional ante este tipo de catástrofes.

Si no se tiene la mesa o escritorio que funcione para resguardarse, se debe alejar de ventanas, espejos, televisores y muebles altos al presentar un riesgo adicional al poder caer e impactarnos en partes vulnerables del cuerpo.

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¿El margen de riesgo de víctimas en Chocó, Cali y el eje cafetero se pudo haber evitado?

El ingeniero Victor Naynn nos dio su perspectiva ante las graves emergencias y fatalidades que se presentaron tras el terremoto de 7,4 que azotó en especial a esta parte del país y que dejó un saldo alto de víctimas y desaparecidos.

“El sismo es un fenómeno natural que no podemos evitar, eso está claro, pero el desastre y sus consecuencias sí se pueden reducir mediante una adecuada gestión del riesgo y de ingeniería sismo resistente rigurosa”, aseguró.

De acuerdo con esta afirmación, dijo que Colombia cuenta con una de las mejores normas, la NSR-10, cuyo propósito fundamental es establecer criterios claros para que las edificaciones tengan un adecuado desempeño ante estas situaciones.

“Por este motivo necesitamos mejores edificaciones, diseños responsables, construcciones con buenos materiales, con materiales de calidad, supervisión técnica en todos los estamentos de la sociedad, desde las residenciales, que son las edificaciones que hacen las personas para vivir, hasta cualquier institución, ya sea hospitales, coliseos, batallones, centros educativos, etcétera, etcétera”.

Lo anterior ante lo que sucedió en términos estructurales y varios casos donde se desplomaron edificaciones o resultaron afectadas de gravedad.

Recomendaciones a tener en cuenta

El experto enfatizó de manera puntual que una vivienda construida y diseñada adecuadamente, de acuerdo con la normativa sismorresistente y con los muebles y objetos pesados debidamente asegurados tiene muchas más posibilidades de brindarle mayor seguridad y protección para salvaguardar su vida y la de los ocupantes, no dejando de lado a las mascotas que se encuentran allí.

Explicó que si se presentó el movimiento telúrico, se debe realizar una evaluación a la vivienda para saber cómo se encuentra estructuralmente, mirar que las puertas y las ventanas cierren normalmente y que no haya grietas en formas diagonales, en equis, ni en forma de C o de U, ya que este tipo de grietas estructurales son las más desfavorables al llegar a producir un colapso inminente de la edificación.

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