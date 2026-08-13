MinTransporte declaró insubsistente al director de la ANI, Óscar Torres, y nombró a su reemplazo

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo cambio en una de las entidades más importantes para el desarrollo de la infraestructura del país. A través del Decreto 1198 del 12 de agosto de 2026, se declaró insubsistente el nombramiento de Óscar Javier Torres Yarzagaray como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y designó en su reemplazo a Ricardo Ayerbe Pino.

La decisión quedó formalizada mediante un decreto expedido por el Ministerio de Transporte, en el que se establece que el cargo de presidente de la ANI corresponde a un empleo de libre nombramiento y remoción, por lo que tiene la facultad legal de designar y retirar a quien ocupe esa responsabilidad.

Óscar Javier Torres Yarzagaray había sido nombrado en el cargo el 4 de marzo de 2025, mediante el Decreto 0556.

¿Quién es el nuevo director de la ANI?

Ayerbe es abogado, especialista en gobierno y durante la reciente campaña presidencial tuvo una participación activa en el equipo del presidente Abelardo de la Espriella, especialmente en Bogotá, donde apoyó la organización territorial, el relacionamiento con diferentes sectores y las actividades desarrolladas alrededor de la candidatura en la capital del país.

Entre los principales retos de esta nueva administración estará “continuar consolidando los corredores viales concesionados”, impulsar la reactivación y expansión del modo férreo, avanzar en la modernización de la infraestructura aeroportuaria y fortalecer la capacidad portuaria del país.