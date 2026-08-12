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¿Cómo cuidar la salud mental ante el miedo y ansiedad tras terremoto en Colombia? Psicóloga explica

Tras el fuerte terremoto que sacudió varias regiones del país, miles de colombianos enfrentan pérdidas materiales, familiares y emocionales. Sin embargo, el impacto psicológico de una tragedia también puede alcanzar a quienes se encuentran fuera de las zonas afectadas y siguen de cerca las noticias.

En Dos puntos de Carcol Radio estuvo la psicóloga y psicoterapeuta Valentina Montoya, máster en Terapia Breve Estratégica y especializada en ansiedad, depresión, pánico, duelo, fobias y estrés postraumático, explicó cómo afrontar las emociones que surgen durante una emergencia de esta magnitud.

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¿Cómo manejar la culpa por estar a salvo?

Para Montoya, quienes no resultaron directamente afectados pueden experimentar ansiedad, frustración e incluso culpa por encontrarse en una situación de mayor seguridad.

“Si estamos en este lugar privilegiado, de alguna u otra forma es el que nos tocó en este momento, gracias a Dios no estamos en ese lugar, no tenemos que sentir culpa”, explicó.

La especialista señaló que esa culpa puede transformarse en responsabilidad y convertirse en acciones concretas para ayudar a quienes sí están enfrentando las consecuencias de la tragedia.

“Lo que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros mismos, a los que nos rodean, y empezar a llevar eso hacia la responsabilidad”, afirmó.

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Entre las alternativas mencionó donar, acudir a centros de acopio cuando sea posible y comunicarse con familiares y personas cercanas para saber cómo se encuentran.

También insistió en que ayudar no necesariamente significa aportar grandes cantidades de dinero. Cada persona debe reconocer sus posibilidades y límites.

“Bajar el estado de ánimo, estar en angustia no aporta, no ayuda, no estamos haciendo realmente nada que sea concreto”, señaló.

La exposición permanente a videos, imágenes y noticias sobre la emergencia puede aumentar los niveles de ansiedad, especialmente cuando la persona siente que debe mantenerse informada todo el tiempo.

Montoya explicó que es necesario identificar hasta dónde puede llegar cada persona sin afectar su bienestar emocional.

“Yo, por ejemplo, no puedo ver muchas noticias por mi alta sensibilidad”, contó la psicóloga, quien advirtió que permanecer pendiente de la información mientras el sistema nervioso está colapsado puede terminar siendo contraproducente.

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Por eso recomendó revisar el contexto económico, emocional, mental y físico de cada persona para determinar cuánto puede aportar y hasta dónde puede involucrarse.

¿Cuándo es momento de volver a la normalidad?

La tragedia también ha generado preguntas sobre cuándo es apropiado retomar actividades deportivas, culturales, musicales o incluso espacios de humor.

Para Montoya, continuar con la vida cotidiana no significa ignorar a las víctimas ni restarle importancia a lo ocurrido.

“Seguir con nuestras vidas es necesario porque también tenemos que cuidar de nosotros, de los nuestros, tenemos que seguir creando trabajo”, explicó.

Sobre el humor, señaló que puede cumplir una función importante siempre que exista sensibilidad frente al momento que atraviesa el país.

“Si la intención detrás de este programa es alegrarle la vida a las personas, la intención detrás de este programa es ayudar a que las personas también puedan salir un poco del dramatismo”, sostuvo.

La especialista insistió en que la clave está en saber leer el momento y mantener la empatía, pero también reconocer que las personas tienen derecho a volver a experimentar felicidad.

“Tenemos la libertad de ser felices y la felicidad no perjudica esta situación”, afirmó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: