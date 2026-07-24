¿En qué se pueden gastar las cesantías? Magistrada aclaró límites y obligaciones de los trabajadores
La magistrada de la Sala Laboral, Marjorie Zúñiga, advirtió las graves consecuencias de presentar soportes falsos para retirar cesantías.
¿En qué se pueden gastar las cesantías? Magistrada aclaró límites y obligaciones de los trabajadores
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En entrevista con Dos Puntos, la magistrada de la Sala Laboral, Marjorie Zúñiga, recordó a los trabajadores la destinación que tienen las cesantías y las graves consecuencias de darles un uso inadecuado.
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Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, el retiro de las cesantías sin presentar soportes, requisitos o utilizarlos para fines no autorizados por la ley es motivo suficiente para que una empresa termine la relación laboral bajo un despido con justa causa.
Según explicó la magistrada, el propósito de estos fondos es proteger al trabajador en caso de quedar desempleado, garantizándole un ingreso digno durante este periodo de transición.
“Es que tenga la posibilidad de tener un dinero para que, cuando llegue ese momento del desempleo, pues pueda tener un ingreso digno. Esa es la lógica que hay detrás de esta prestación. Y la gente saca sus cesantías y cómo tiene que probar que las está usando para algo que realmente lo necesita y no que se está yendo de vacaciones o que no las para ir a comprarle regalos a los hijos, para lo que sea, todo necesitamos dinero para algo siempre”, explicó.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...