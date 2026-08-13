AmCham dispuso mecanismo para verificar puntos y cuentas confiables para donaciones tras terremoto

Este jueves, 13 de agosto, habló en los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, quien se refirió a lo que se adelanta desde los miembros de esa entidad para brindar ayuda a los damnificados del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

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Empresas de Estados Unidos ayudan a damnificados

Según recalcó Lacouture, no solo empresas nacionales, sino también internacionales, como de Estados Unidos, se han sumado a la causa ofreciendo ayuda a los damnificados.

“Desde la comunidad internacional y, en especial, de Estados Unidos, estamos viendo un movimiento solidario importante. La Cámara Colomboamericana es una cámara que tiene más de 970 empresas, el 40% son de Estados Unidos, y tenemos ya más de 80 empresas de Estados Unidos, como también colombianas, que están aportando a través de diferentes mecanismos”, relató en su primera intervención.

Estas empresas, según mencionó, han aportado productos farmacéuticos, comestibles, entre otros.

Llamado a verificar que las donaciones se hagan de forma segura

Por otro lado, la presidenta de Amcham hizo un llamado a los donantes a que hagan sus aportes y entreguen las ayudas de forma segura.

“Hay un mensaje importante, poder hacer las donaciones a través de las fundaciones, a través de los mecanismos que están verificados y que van a aportar recursos de donación para que lleguen a las personas afectadas”, dijo.

Y agregó: “Hay que validar la información y por eso desde la Cámara Colomboamericana hicimos un espacio a través de nuestra página web para que ahí encuentren toda la información validada de las fundaciones, de las cuentas bancarias, de cuáles son los beneficios, las necesidades y las estamos actualizando constantemente para que puedan encontrar información veraz y que puedan hacer donaciones que lleguen a las personas afectadas”.

“Tenemos que pensar en el día de mañana”

Adicionalmente, Lacouture se refirió a lo que sería la fase de reconstrucción.

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“También tenemos que pensar en el día de mañana y las necesidades de quienes lo han perdido todo. Por eso estamos construyendo y aportando, no solamente al fondo de la ANDI para ayudar a que las empresas también todas aporten y se consoliden un gran fondo, sino también cómo podemos ser partícipes de un proceso de esa reconstrucción”, mencionó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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