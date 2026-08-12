Alejandro Riaño anunció show especial para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia

El comediante y empresario Alejandro Riaño pasó por el programa Dos Puntos de Caracol Radio y dio a conocer que se va a hacer una edición especial de The Juanpis Live Show.

Riaño informó que está realizando una convocatoria para hacer un especial de The Juanpis Live Show el próximo 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá con el objetivo de ayudar a los damnificados por el terremoto en el Chocó, zona del epicentro.

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“Yo tengo mucha presencia en el Chocó, es un lugar que quiero mucho y cuando vi que el epicentro había sido en el Chocó, salte a escribir para ver cómo estaban, ya sabía un poco de la tragedia. Vimos obviamente en ciudades como Pereira, Manizales, Cali, que todo está caído, pero del Chocó nadie sabe mucho porque no hay comunicación, no hay luz, no hay plantas eléctricas, no hay cómo avisar y son muchos los territorios afectados”, expresó el comediante.

Riaño dio a conocer que, a la hora del terremoto, buscó aliados como el Movistar Arena, Fundación Plan, fundación que lleva más de 20 años con presencia en el Chocó y que va a ayudar con la construcción de las casas en el territorio del Pacífico colombiano.

El show de Juanpis contará con la participación de artistas como Feid, Nidia Góngora, representando el Pacífico, Choquibtown. Mari Río, Carlos Vives, Manuel Turizo, Kapo, Mike Bahía, Piso 21, Luis Alfonso, Manuel Medrano, Monsieur Periné, Santiago Cruz, entre otros.

“Estamos vendiendo unos bonos prácticamente para la gente, esto entra a la etiquetera de una vez, le hace la transferencia a la fundación, una fundación además que ha tenido más de 20 años de presencia en la cual confía muchísimo la comunidad. La idea también es trabajar de manera articulada con la comunidad para el tema de los diseños de sus viviendas, los que lo perdieron todo, y mirar dónde centralizamos muy bien la construcción, porque hay demasiados municipios afectados”, explicó Alejandro Riaño.

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De igual manera, reveló que va a ser un evento de ocho horas duración que contará con el show de Juanpis y el concierto de los artistas, quienes cantarán tres o cuatro canciones.

Escuche la entrevista completa:

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