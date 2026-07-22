David Tamayo priorizará criterios técnicos sobre temas políticos: Habrá reestructuración en UNGRD

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¿Cómo va a combatir la corrupción el director de la UNGRD entrante?

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el director designado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo Roldán , aseguró que una de sus principales tareas apenas asuma el cargo será reorganizar la entidad, recuperar su enfoque técnico y garantizar que las decisiones sobre inversión y contratación respondan a estudios especializados.

“Cuando una entidad eminentemente técnica distribuye presupuesto y toma decisiones sin una caracterización técnica que las respalde, fácilmente puede incurrir en acciones que la lleven a responder ante los entes de control”, sostuvo en entrevista con Julio Sánchez Cristo.

El nuevo director insistió en que la gestión del riesgo debe sustentarse en estudios técnicos que permitan establecer prioridades para proteger a las comunidades y reducir la vulnerabilidad frente a desastres.

Nuevo director cuestionó inversiones de última hora en la UNGRD

Tamayo hizo algunos reparos frente a la posibilidad de comprometer cuantiosos recursos a pocos días del cambio de gobierno sin que, según dijo, exista un sustento técnico conocido.

En ese contexto, cuestionó la anunciada destinación de recursos para proyectos de energía solar y señaló que, aunque la transición energética es necesaria, este tipo de iniciativas requieren una planeación de mediano y largo plazo.

“Tenemos una situación de emergencia que requiere un plan de acción inmediato para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y, contra toda lógica, se toman decisiones para proyectos que no podrán implementarse en el corto plazo”, afirmó.

Habrá reorganización en la entidad

Tamayo aseguró que aceptó dirigir la UNGRD porque considera que “alguien tenía que hacerlo” y afirmó que su nombramiento responde a su experiencia de más de 33 años en gestión del riesgo y no a acuerdos políticos.

“Quienes no se identifiquen con ese estilo van a tener que dar un paso al costado”, manifestó.

Entre las prioridades que anunció se encuentran:

Organizar la entidad.

Restaurar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Priorizar las decisiones técnicas sobre las políticas.

Fortalecer los principios éticos en la administración de los recursos públicos.

Fenómeno de El Niño

El director designado advirtió que el país aún debe fortalecer la coordinación institucional para afrontar el fenómeno de El Niño.

Explicó que la respuesta no depende únicamente de la UNGRD, sino de la articulación con entidades como los ministerios de Ambiente y de Minas y Energía.

“Es urgente que haya una mesa técnica donde se estudien todas las alertas y se defina la ruta crítica para enfrentar el fenómeno de El Niño”, indicó.