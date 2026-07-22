Presidente Petro anunció $4 billones a la UNGRD para mitigar impacto de El Niño con energía solar

En medio de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente Gustavo Petro anunció un cambio en el Presupuesto General de la Nación, con el propósito de sacar $4 billones para atender y mitigar los efectos de la llegada del fenómeno del Niño en el país.

El mandatario planteó la necesidad de afrontar los daños ambientales causados en el país “por la codicia de los sectores más ricos del mundo, quienes, mediante el consumo desmedido de petróleo y carbón, destruyen la tierra y arrebatan el agua”.

La advertencia de Petro: “Ojo con la corrupción”

Para responder a esta situación con medidas concretas e inmediatas, el presidente Petro solicitó formalmente a los miembros del gabinete ministerial realizar una modificación profunda en el presupuesto nacional, con el fin de trasladar los recursos financieros de manera urgente hacia donde más se necesitan hoy en día.

“Hay que superarlo si queremos vivir en Colombia y en la Tierra. Y medidas concretas, compañeros y compañeras de gabinete, lo que queremos es cambiar el presupuesto, llevar el dinero a donde se necesita hoy con urgencia, hoy, no mañana, hoy”, aseveró.

En específico, Petro pidió que los $4 billones que el Ministerio de Hacienda no “colocó en vigencias futuras para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos del Niño, en términos de energía eléctrica”, sean trasladados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con esta medida se busca consolidar una suma de $8 billones en GECELCA. Al respecto, el presidente Petro lanzó una advertencia para prevenir cualquier desvío de fondos: “Ojo con la corrupción”.

“No es con más gas. Es con más paneles solares”

Por último, el mandatario enfatizó que la solución para el desabastecimiento no radica en el uso de más gas, sino en la implementación masiva de paneles solares.

“8 billones para atender desde el punto de vista energético la posible caída del agua como generadora de energía eléctrica en Colombia para los meses de diciembre, febrero, marzo del año entrante. No es con más gas. Es con más paneles solares, porque lo que va a haber es sol”, indicó.

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