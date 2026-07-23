UNGRD declaró desierta la licitación para Estadio Marino Klinger que interesaba a Francia Márquez

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) declaró desierta la convocatoria para la construcción y adecuación de la fase 1A del estadio Marino Klinger, en Buenaventura.

Esta decisión que se conoce luego de que el exdirector de la entidad, Carlos Carrillo, denunciara en Caracol Radio que mientras estuvo en el cargo recibió presiones por parte de la vicepresidenta, Francia Márquez.

El documento, firmado por Javier Pava, director general de la UNGRD y ordenador del gasto de FonBuenaventura, establece que la convocatoria fue declarada desierta porque ninguna de las propuestas presentadas cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en los términos y condiciones de contratación.

El proceso estuvo suspendido durante un mes

Desde el 18 de junio de 2026 la entidad recibió una denuncia sobre presuntas irregularidades en la licitación. Como consecuencia, el 19 de junio la convocatoria fue suspendida y fue el 22 de julio el comité evaluador recomendó declarar desierta la convocatoria al concluir que ninguna de las tres ofertas cumplía los requisitos exigidos.

Las propuestas habían sido presentadas por el Consorcio Estadio Buenaventura MK, el Consorcio Deportes Colombia y el Consorcio Marino Klinger BTU 2026.

La decisión coincide con lo anticipado por Pava

Cabe resaltar que en entrevista con Caracol Radio, el pasado 21 de julio, Javier Pava, director encargado de la entidad, anticipó que el proceso de licitación del estadio difícilmente continuaría.

En esa conversación con Julio Sánchez Cristo, Pava aseguró que, por las condiciones en las que se encontraba la licitación, “ese proceso toca declararlo desierto”, al considerar que era el único camino jurídico viable.

El director también indicó que, una vez adoptada esa decisión, existian dos alternativas: abrir una nueva convocatoria o dejar esa determinación en manos del gobierno entrante, al señalar que no alcanzaba el tiempo para adjudicar el contrato antes del cambio de administración.

Carrillo advirtió presiones

Durante la entrevista, Carrillo aseguró que alrededor de esa obra existían intereses políticos y afirmó que había recibido presiones cuando dirigía la entidad para avanzar con el proyecto. Incluso sostuvo que el actual director encargado también habría sido contactado, por la vicepresidenta Márquez, para impulsar el proceso.

Frente a este tema, Pava rechazó esas afirmaciones y respondió que sí sostuvo conversaciones sobre el estadio con distintos actores, incluida la vicepresidenta Francia Márquez, pero aseguró que se limitaron a conocer el estado del proceso y reiteró que no actuaría por presiones.

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