Abelardo de la Espriella anunció que David Santiago Tamayo será el nuevo director de la UNGRD

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este lunes una serie de nuevos nombramientos, entre ellas el traslado de la sede principal de ProColombia a Medellín, la instalación de una sede alterna de la Presidencia en la ciudad y varias designaciones de funcionarios antioqueños en cargos estratégicos.

Los anuncios fueron hechos al término de un encuentro de más de cuatro horas con los 125 alcaldes de Antioquia y el gobernador Andrés Julián Rendón, en el marco del empalme regional que adelanta antes de asumir el Gobierno.

Uno de los principales anuncios fue el traslado de la sede principal de ProColombia a Medellín, decisión que, según explicó, responde al papel que desempeña la capital antioqueña en materia de emprendimiento, industria y desarrollo económico.

Además, confirmó que Medellín contará con una sede alterna de la Presidencia de la República, desde donde despachará parte de su agenda de gobierno.

“Vamos a tener una sede alterna en Barranquilla, otra en Cali y una sede en Medellín. El señor gobernador nos ha hecho un generoso ofrecimiento para que esa sede funcione en el Palacio Rafael Uribe y estoy feliz de poder despachar gran parte del tiempo desde aquí”, afirmó.

De la Espriella también anunció que Medellín será la sede en Colombia del Escudo de las Américas, un convenio de cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

“La sede de Colombia la vamos a tener en Medellín, porque aquí está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado. Desde aquí nos vamos a concentrar en la lucha contra el crimen como debe ser”, señaló.

Nuevos nombramientos

En la parte final de su intervención, el presidente electo anunció que el empresario antioqueño Mauricio Tobón será el nuevo embajador de Colombia en México.

“Nuestro próximo embajador en México será un hijo de esta tierra, Mauricio Tobón, empresario y amigo. Bienvenido, embajador Tobón, al Gobierno del Tigre, al Gobierno de la Patria Milagro”, expresó.

Asimismo, confirmó que el ingeniero geólogo antioqueño David Santiago Tamayo Roldán asumirá la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según explicó, la misión del nuevo funcionario será recuperar la entidad tras los escándalos de corrupción que la han rodeado.

“El nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo será el ingeniero geólogo antioqueño David Santiago Tamayo Roldán, un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer la labor misional que corresponde”, afirmó el presidente electo.