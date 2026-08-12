Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 ago 2026 Actualizado 20:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Dos PuntosDos PuntosActualidad

Papá de Diana Troncoso relató el dramático rescate en Cali tras el terremoto: “fue aterrador”

En Dos Puntos, Álvaro Troncoso, padre de Diana Troncoso, compartió detalles sobre el rescate de su hija en Cali tras el terremoto de 7,4 que ocurrió el pasado 10 de agosto.

Papá de Diana Troncoso relató el dramático rescate en Cali tras el terremoto: “fue aterrador”

Papá de Diana Troncoso relató el dramático rescate en Cali tras el terremoto: “fue aterrador”

00:00:0022:38
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cali
Añadir Caracol Radio en Google
Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir