Papá de Diana Troncoso relató el dramático rescate en Cali tras el terremoto: “fue aterrador”
En Dos Puntos, Álvaro Troncoso, padre de Diana Troncoso, compartió detalles sobre el rescate de su hija en Cali tras el terremoto de 7,4 que ocurrió el pasado 10 de agosto.
Papá de Diana Troncoso relató el dramático rescate en Cali tras el terremoto: “fue aterrador”
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...