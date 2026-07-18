A 15 días de fin del Gobierno, director de UNGRD reasume decisiones sobre contratación en la entidad

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, expidió una circular el pasado 15 de julio mediante la cual reasume temporalmente las competencias de ordenación del gasto que habían sido delegadas a otros altos funcionarios de la entidad, una decisión que se conoce cuando restan 15 días para el fin del actual Gobierno.

La medida revelada en primicia por Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, se sustenta en la Resolución 0937 del 22 de septiembre de 2025, expedida durante la administración del entonces director Carlos Carrillo, que distribuyó las funciones de ordenación del gasto entre el Subdirector General, los subdirectores misionales y el Secretario General.

En la circular, Pava señala que, con fundamento en el artículo 8 de esa resolución “a partir de la comunicación de la presente circular y hasta que se impartan instrucciones en contrario, el Director General reasume el ejercicio de las competencias de ordenación del gasto”.

¿Qué funciones reasume Javier Pava?

Con la circular, el director general vuelve a concentrar las facultades que la Resolución 0937 había delegado principalmente en el subdirector general y en los subdirectores misionales.

Entre ellas están:

La celebración de convenios, contratos, acuerdos y órdenes de proveeduría relacionados con la misión de la UNGRD y del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La expedición de actos y actuaciones administrativas derivados de esos procesos contractuales.

Las gestiones financieras necesarias para la contratación, como trámites presupuestales y contables.

La asunción de obligaciones para la adquisición de obras, bienes y servicios destinados al cumplimiento de la misión institucional.

Las competencias que ejercían los subdirectores misionales para contratar proyectos de sus respectivas áreas, hasta por 5.000 millones de pesos.

¿Qué funciones no reasume?

La propia circular establece una excepción: no reasume las competencias delegadas al secretario general mediante los artículos 3, 4 y 5 de la Resolución 0937.

Por tanto, el secretario general continúa siendo responsable de:

La contratación relacionada con el funcionamiento administrativo de la UNGRD.

La celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Los procesos de normalización presupuestal, contable y contractual, incluyendo cierres financieros, liquidaciones y pagos derivados de contratos anteriores.

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