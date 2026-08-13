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13 ago 2026 Actualizado 16:12

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Gobierno De la Espriella prepara decreto para retiro forzoso de funcionarios pensionados

El decreto del Gobierno de la Espriella no afectaría a cargos de libre nombramiento y remoción.

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Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, conoció que el Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un decreto que permita el retiro forzoso de funcionarios pensionados.

Lea aquí: Daniela Restrepo será nueva viceministra de Asuntos Multilaterales: reemplazará a Mauricio Jaramillo

Sánchez Cristo mencionó que, según abogados, dicha acción podría abrir espacio a una millonaria demanda contra el Estado.

Caracol Radio conoció también que dicho decreto es iniciativa del vicepresidente José Manuel Restrepo, aunque no afectaría cargos de libre nombramiento y remoción, como los de Alejandro Ordoñez como embajador ante la OEA, de Miguel Uribe como embajador de Colombia en Londres, de Viviane Morales como ministra de Educación, entre otros.

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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