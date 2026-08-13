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Gobierno De la Espriella prepara decreto para retiro forzoso de funcionarios pensionados

Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, conoció que el Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un decreto que permita el retiro forzoso de funcionarios pensionados.

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Sánchez Cristo mencionó que, según abogados, dicha acción podría abrir espacio a una millonaria demanda contra el Estado.

Caracol Radio conoció también que dicho decreto es iniciativa del vicepresidente José Manuel Restrepo, aunque no afectaría cargos de libre nombramiento y remoción, como los de Alejandro Ordoñez como embajador ante la OEA, de Miguel Uribe como embajador de Colombia en Londres, de Viviane Morales como ministra de Educación, entre otros.

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