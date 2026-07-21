Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 jul 2026 Actualizado 14:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

¿Hay afán del Gobierno Petro por firmar contratos en la UNGRD? Javier Pava y Carlos Carrillo debaten

El director encargado y el exdirector del organismo hablaron en 6AM W de Caracol Radio sobre la decisión de centralizar el ordenamiento de gastos.

¿Hay afán del Gobierno Petro por firmar contratos en la UNGRD? Javier Pava y Carlos Carrillo debaten

¿Hay afán del Gobierno Petro por firmar contratos en la UNGRD? Javier Pava y Carlos Carrillo debaten

00:00:0031:12
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En desarrollo.

Escuchar el debate completo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0031:12
Descargar

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir