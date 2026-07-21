¿Hay afán del Gobierno Petro por firmar contratos en la UNGRD? Javier Pava y Carlos Carrillo debaten
El director encargado y el exdirector del organismo hablaron en 6AM W de Caracol Radio sobre la decisión de centralizar el ordenamiento de gastos.
¿Hay afán del Gobierno Petro por firmar contratos en la UNGRD? Javier Pava y Carlos Carrillo debaten
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...