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23 jul 2026 Actualizado 22:27

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Rusinque descartó aspiraciones electorales a corto plazo: “Organizaremos la fuerza de oposición”

La ministra encargada de Justicia, Cielo Rusinque, anunció que no tiene intenciones inmediatas de postularse a cargos de elección popular. Anunció que se enfocará en organizar la fuerza política de oposición.

Rusinque descartó aspiraciones electorales a corto plazo: “Organizaremos la fuerza de oposición”

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La actual ministra encargada de Justicia y exsuperintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, compartió en Dos Puntos con Vanessa de la Torre detalles sobre su trayectoria personal y su visión crítica sobre el estado de la justicia y la política en Colombia.

La exfuncionaria anunció que no tiene intenciones inmediatas de postularse a cargos de elección popular. Tras culminar su paso por el Gobierno de Gustavo Petro, en el que adelanta un proceso de transición y rendición de cuentas, Rusinque aclaró que su energía no está enfocada en buscar candidaturas individuales, las que calificó de “precipitadas”.

“No tengo esa aspiración de corto plazo de aspirar a un cargo de elección popular, pero sí en el marco de un proyecto colectivo; a mí me dicen, yo lo veo como una necesidad”, expresó.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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