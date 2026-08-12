Restaurantes pueden apoyar en alimentación de damnificados por terremoto: así funciona la iniciativa

El terremoto de magnitud 7,4 que impactó Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 registra, hasta el momento, más de 200 personas fallecidas y graves daños a nivel de infraestructura en varios departamentos y ciudades.

A medida que pasan las horas las operaciones de rescate continúan con la esperanza de encontrar con vida a las personas que podrían estar entre los escombros, dando también soporte a los heridos y a quienes lo perdieron todo por el desastre.

En medio de esta lucha por la vida, recobrar fuerzas es fundamental y parte de ello viene de la posibilidad de recibir una alimentación adecuada. En atención a esta necesidad la organización World Central Kitchen (WCK) y la fundación Gastronomía Social se pusieron manos a la obra en las zonas afectadas.

Terremoto en Colombia: así funciona la iniciativa para alimentar en medio del desastre

El reconocido chef colombiano Harry Sasson, quien hace parte de World Central Kitchen (WCK) habló en Dos Puntos de Caracol Radio sobre el funcionamiento de la iniciativa en conjunto con Gastronomía Social.

“La primera modalidad que se hace es activar la economía de los sitios donde están los problemas. Quiero decir, a restaurantes en Pereira, Armenia, Manizales, Cali, Quibdó, se les está comprando los alimentos para salir a repartirle a la gente. Hay una doble intención que es darle comer a la gente, pero también activar la economía”, explicó.

“Entonces, se van pidiendo almuerzos tipo, lo que llamamos aquí en Colombia un almuerzo ejecutivo, para empacarlo muy bien, servirlo muy bien”, detalló Sasson.

¿Cómo apoyar a la alimentación de daminificados y rescatistas?

Cristina Botero de Gastronomía Social también estuvo en Dos Puntos y habló del puente que está tejiendo la fundación entre el sector privado y el empresariado en general con el prpósito de llevar alimentos de calidad a las personas que lo necesitan tras el terremoto.

“A toda la empresa privada, personas naturales que quieran entregar un plato de comida que se conecten con nosotros y sumemos un gran paquete de ayudas para poder contratar estos restaurantes y poder llevar la comida donde están las afectaciones”, invitó Botero.

De igual manera, Juan Camilo Jiménez de World Central Kitchen invitó a las personas y a los restaurantes interesados en participar a sumarse a esta iniciativa a través de la página de la organización y también de los canales dispuestos por Gastronomía Social.

“Restaurantes que estén operativos, que quieran ser contactados por nosotros, que estén dispuestos a sumar. Si tienes un restaurante, puedes dar tu información y te contactaremos, si eres voluntario te puedes registrar, estamos buscando personas que se suman al equipo gastronómico y restaurantes”, indicó el líder humanitario y director de WCK.

Canales oficiales y cómo sumarse a WCK y Gastronomía Social

Las personas y restaurantes interesados en sumarse como voluntarios para apoyar a rescatistas y personas afectadas pueden hacerlo a través de los siguientes canales, para ser contactados por las organizaciones:

Página: www.comidaparatodos.org

Correo electrónico: emergencia.colombia@gastronomia.social

Formulario: www.wck.org

Escuchar la entrevista completa:

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