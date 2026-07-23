Gobierno electo de De la Espriella cuestionó traslado de $4 billones a la UNGRD ordenado por Petro

Bogotá, Junio 25 de 2026.El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el acto oficial de entrega de credenciales a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, quienes fueron acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. (Colprensa - Catalina Olaya) / Catalina Olaya

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro por el traslado de $4 billones de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a solo 17 días del cambio de gobierno.

El traslado, según dijo el presidente Gustavo Petro, sería para atender el fenómeno se El Niño en el país, e incluso la compra de paneles solares.

Según señalaron desde el gobierno electo, la magnitud de los recursos, la rapidez con la que se pretende ejecutar y los antecedentes de corrupción en la UNGRD deben levantar todas las alertas.

“La UNGRD es la misma entidad que protagonizó el escándalo de los carrotanques de La Guajira, donde recursos destinados a atender una emergencia humanitaria fueron desviados mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos”, dijeron desde ese gobierno entrante.

Por lo que aseguraron que un traslado de $4 billones de pesos ”a una entidad con esos antecedentes documentados, a tan pocos días de que el gobierno saliente entregue el poder, sin tiempo suficiente para la estructuración técnica adecuada de los proyectos ni para una vigilancia efectiva de los recursos, representa un riesgo”.

Finalmente, pidieron a los organismos de control ejercer vigilancia preventiva sobre el traslado presupuestal; también hacer seguimiento a la destinación de los recursos.