¿Quién es Jorge Laverde, el nuevo contralor general de la República? Perfil y trayectoria

Este 12 de agosto, tal y como se había anticipado en los últimos días, las bancadas del Congreso de la República escogieron al abogado y secretario de la Comisión Sexta, Jorge Eliécer Laverde Vargas, como el nuevo contralor general de la República.

¿Qué partidos apoyaron elección de Jorge Laverde como nuevo contralor general de la República?

Laverde, quien llegará al cargo en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez, saliente contralor, contó con el apoyo tanto de los partidos que pertenecen a la coalición de Gobierno que acompaña al presidente Abelardo de la Espriella, como también los que se han declarado en oposición, entre ellos Pacto Histórico y En Marcha.

La votación para elegir al nuevo contralor se retrasó por casi tres horas porque las plenarias del Senado y la Cámara tuvieron que votar más de 50 impedimentos. Sin embargo, estos fueron negados, incluyendo entre ellos el que radicó el presidente del Senado, Honorio Henríquez.

En contexto: Jorge Laverde es el nuevo contralor general de la República

¿Quién es Jorge Laverde, el nuevo contralor general de la República?

Jorge Eliécer Laverde Vargas, nuevo contralor general de la República, es doctor en Derecho con estancia posdoctoral en la Università di Bologna (Italia). Además, cuenta con dos maestrías y seis especializaciones en las universidades de Los Andes, Externado de Colombia y Javeriana.

Laverde Vargas también ostenta el título de auditor internacional certificado en Londres, egresado del Curso de Información Militar y Defensa Nacional (CIDENAL) y Oficial de la Reserva Profesional de la Policía Nacional de Colombia.

Además, ha sido autor de varios libros en materia jurídica y siete libros de gobierno y gestión pública.

En el campo laboral, Laverde fue diputado del departamento de Caldas desde el año 2008, procurador judicial, docente en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y secretario de la Comisión Sexta del Senado desde el 2014 hasta la fecha.

También tiene certificación como auditor internacional en Londres. Es egresado del Curso de Información Militar y Defensa Nacional (CIDENAL) y Oficial de la Reserva Profesional de la Policía Nacional de Colombia.

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