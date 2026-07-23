Compró un Ferrari, dio millonario anticipo y ahora no sabe qué pasará con su carro: habla afectado

El sueño del empresario Antonio Mendivil tener un carro Ferrari está en vilo. Él y otras personas ahora no saben qué va a pasar con el dinero que le desembolsaron a Autos Italianos de Colombia para tener un vehículo de julio pues en la vitrina del concesionario ya no están los vehículos exhibidos y la empresa ya no es la importadora de Ferrari Estados Unidos.

En entrevista con Caracol Radio, el empresario explicó que en mayo de este año realizó el pedido de su carro, y dio un anticipo por 30.000 dólares (más de 90 millones de pesos), pero el 4 de junio recibió una comunicación por parte de Ferrari en Estados Unidos señalando que ya no trabajan con Autos Italianos de Colombia.

“La comunicación indica que el concesionario no está autorizado, que están buscando un nuevo un nuevo representante en Colombia”, afirmó.

Ante eso, el empresario señaló que solicitó la devolución de dinero, “antes de que se pierda”.

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Él explicó que tenía confianza porque hace dos años compró un Ferrari en esa misma oficina sin ningún inconveniente.

Por tanto, también le preocupa que su otro carro todavía está en garantía, “y no sabemos qué va pasar, porque hasta el taller supuestamente ya cerraron”.

¿Cómo fue el negocio?

Mendivil señaló que separó su carro de alta gama con 30.000 dólares, “el cupo supuestamente de Italia, pero se le consigna al concesionario en Colombia”.

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El carro entra como a un proceso de fabricación. Le dan fecha de fabricación, fecha de cuándo te lo envían, cuándo llega al país, pero transcurre hasta un año, más o menos.

Así que le mandaron un plan de pagos, que, según conoció esta emisora, tenía que pagar otros 10 pagos desde junio de este año hasta febrero de 2027. En total, el carro le costaba 824.663 dólares.

En este sentido, explicó que aquí recogen todo el 70 % del valor del carro, y luego te piden el 30 % cuando el carro llega a Colombia y te entregan.

Por tanto, señaló: “aquí en Colombia lo que hacen es captar ese dinero, trabajan con él y luego le pagan a Ferrari”.

Sin embargo, ante la noticia de Ferrari Estados Unidos, él no siguió con los pagos. “Las otras cuotas que comenzaba yo a dar en junio, no las alcanzar, porque, pues ese comunicado qué más plata va a girar”.

¿Qué le responden?

Hay que recordar que Sergio de la Vega es el presidente de Autos Italianos de Colombia. El representante legal es Jorge Carvajales y el suplente y gerente del concesionario, Henry Ávila.

“Con él sí, (Henry Ávila) él sí se ha mostrado, ha dado la cara. También dice que está en la misma situación, porque también lo despidieron sin ninguna justificación y sin prestaciones ni nada”, aseveró.

La SIC pidió información

La entidad le pidió la información detallada sobre las condiciones comerciales ofrecidas a los consumidores para adquirir esos vehículos, así como los tiempos de entrega prometidos.

Pero además le solicitó informar si terminó la relación contractual con Ferrari North America, Inc., relacionada con la importación, distribución y/o comercialización de productos asociados a la marca Ferrari en Colombia.

Y en caso de que, como se ha conocido, se terminó ese contrato, la SIC pidió conocer cuáles fueron las medidas y protocolos implementados por la sociedad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previamente adquiridas con los consumidores, respecto de los vehículos vendidos y su oportuna entrega, órdenes de compra, entre otros, y allegar las pruebas.

“Indicar si, luego de haberse terminado la relación contractual con Ferrari North America, Inc., la sociedad continuó ofreciendo, promocionando o comercializando vehículos de la marca Ferrari, o recibiendo órdenes de compra o pagos de consumidores. En caso afirmativo, explicar cuáles fueron las razones y condiciones para realizar dichos negocios”, señaló en el documento.