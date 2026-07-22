Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 jul 2026 Actualizado 23:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Ocho personas habrían perdido $600 millones tras entregar sus vehículos para su venta en Bucaramanga

Entregaron sus carros a un concesionario para que fueran vendidos, pero nunca recibieron el dinero ni les devolvieron los vehículos.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Ocho personas denunciaron haber sido estafadas luego de entregar sus vehículos a un concesionario de Bucaramanga para que fueran vendidos. Según la Fiscalía, los automotores fueron comercializados, pero sus propietarios nunca recibieron el dinero ni les devolvieron los vehículos.

Las víctimas son de Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja. La investigación señala que los hechos ocurrieron entre julio y noviembre de 2025 y que la afectación económica supera los 600 millones de pesos.

En este caso fue imputada Diana Yusmery Castellanos Lemus, quien, según la Fiscalía, era la representante legal y vendedora del concesionario. Esta mujer habría traspasado los vehículos a terceros sin entregar el dinero a sus propietarios.

La procesada fue imputada por el delito de estafa agravada en ocho hechos. No aceptó los cargos y un juez le impuso una medida de aseguramiento en lugar de residencia mientras avanza el proceso.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir