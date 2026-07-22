Ocho personas habrían perdido $600 millones tras entregar sus vehículos para su venta en Bucaramanga

Ocho personas denunciaron haber sido estafadas luego de entregar sus vehículos a un concesionario de Bucaramanga para que fueran vendidos. Según la Fiscalía, los automotores fueron comercializados, pero sus propietarios nunca recibieron el dinero ni les devolvieron los vehículos.

Las víctimas son de Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja. La investigación señala que los hechos ocurrieron entre julio y noviembre de 2025 y que la afectación económica supera los 600 millones de pesos.

En este caso fue imputada Diana Yusmery Castellanos Lemus, quien, según la Fiscalía, era la representante legal y vendedora del concesionario. Esta mujer habría traspasado los vehículos a terceros sin entregar el dinero a sus propietarios.

La procesada fue imputada por el delito de estafa agravada en ocho hechos. No aceptó los cargos y un juez le impuso una medida de aseguramiento en lugar de residencia mientras avanza el proceso.