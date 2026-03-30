Qué se sabe sobre el dueño fallecido de concesionarios implicados en presunta megaestafa en Medellín

La semana pasada, Caracol Radio dio a conocer el testimonio de una de las tantas víctimas de la presunta megaestafa en AutoSur y AutosMg, reconocidos concesionarios ubicados en la ciudad de Medellín.

Son cientos de víctimas las que están alarmadas por el cierre de estos establecimientos que llevan semanas, y en algunos casos, meses, sin responder a sus clientes y no es para menos teniendo en cuenta que al día de hoy, las pérdidas son millonarias.

El Tiempo aseguró recientemente en su portal que algunos de los afectados habrían asegurado que, tras tener conversaciones con los vendedores de los concesionarios, se enteraron de que Yovany Quintero Saldarriaga, la cabeza a cargo de los negocios, se habría suicidado, dejando una carta de despedida a su familia donde pedía perdón y, supuestamente, decía que tomaba la decisión por las deudas.

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En entrevista con 6AM W, Manuel Villa, Secretario de Seguridad de Medellín, aseguró que por ahora no se ha podido confirmar si el sujeto tenía vínculos grupos criminales: “son hipótesis que han salido a la luz pública”, añadió.

También aseguró que en este momento la alcaldía está trabajando en la agrupación de las denuncias, las cuales ya acumulan más de 100.

“Lo que se ha hecho por parte de la Fiscalía que es quien lidera la investigación es decidir que van a ser dos fiscales exclusivos que se van a encargar de llevar este caso, también se pusieron policías judiciales investigadores exclusivos para atender estos caso y poder avanzar”, explicó.

Las investigaciones van encaminadas a entender, en primer lugar, qué fue lo que pasó con exactitud y no menos importante, dar con quienes deben responder no solo penalmente, sino a las víctimas.

“Yo personalmente por instrucción del alcalde Federico Gutiérrez estuve reunido con más de 130 personas que invitamos a la alcaldía de Medellín para atender sus casos”, dijo, asegurando que cada situación es un drama.

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“Está el que compró el carro y no se lo entregaron, al que sí le entregaron y no le hicieron el traspaso y por otro lado está el vendedor que entregó su auto y no le dieron la plata”.

Villa agregó que las investigaciones están avanzando y que han estado siguiendo órdenes de las autoridades, tanto policía como fiscalía, que involucran el uso de las cámaras de la ciudad para identificar placas y ubicaciones de los vehículos perdidos, los responsables y por supuesto, los concesionarios.