¿Cuánto vale un tour por Europa desde Colombia en 2026? Dinero que necesitaría para ir 20 días

Europa continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos para los colombianos que buscan viajar al exterior. Después de Estados Unidos, el continente europeo figura entre las opciones con mayor demanda, especialmente por la posibilidad de recorrer varios países en un solo viaje.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), para enero de 2026 los destinos internacionales más elegidos por los colombianos fueron México, Panamá y España, con un crecimiento del 6,2 % frente al mismo periodo de 2025.

Según Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO, este comportamiento refleja una recuperación sostenida del turismo internacional y un mayor interés de los colombianos por viajar al exterior, lo que fortalece la economía y la oferta turística del país.

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¿Cuánto cuesta un tour por Europa desde Colombia en 2026?

El valor de un tour depende de factores como la temporada, la cantidad de países que desea visitar, el tipo de alojamiento y si el paquete incluye alimentación, transporte interno y entradas a sitios turísticos.

En promedio, un paquete turístico de 20 días por Europa con tiquetes aéreos, hoteles, desayunos, traslados y visitas guiadas puede costar entre 18 y 28 millones de pesos colombianos por persona.

Los recorridos más comunes incluyen países como:

España

Francia

Italia

Suiza

Alemania

Bélgica

Países Bajos

Si el viaje incorpora destinos más costosos, como los países nórdicos o Suiza durante temporada alta, el precio puede superar los 30 millones de pesos.

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¿Qué incluye un tour todo incluido por Europa?

La mayoría de agencias de viajes ofrecen paquetes que incluyen:

Tiquetes aéreos ida y regreso desde Colombia.

Alojamiento entre 3 y 4 estrellas.

Desayunos diarios.

Transporte terrestre entre ciudades.

Guía en español.

Algunas entradas a atractivos turísticos.

Seguro de viaje.

Sin embargo, normalmente no están incluidos los almuerzos, las cenas, las compras personales, propinas obligatorias ni algunas excursiones opcionales, por lo que es recomendable revisar detalladamente qué cubre el plan antes de comprarlo.

¿Cuánto dinero adicional necesita para 20 días en Europa?

Aunque adquiera un paquete turístico, es recomendable llevar un presupuesto adicional para gastos diarios.

Un viajero puede destinar entre 50 y 100 euros por día, dependiendo de su estilo de viaje.

Esto significa que para una estadía de 20 días necesitaría aproximadamente:

1.000 euros (alrededor de $3.674.600) con un presupuesto moderado.

con un presupuesto moderado. 2.000 euros (cerca de $7.349.200 de pesos) si planea realizar más compras, visitar atracciones adicionales o comer en restaurantes con mayor frecuencia.

En total, el presupuesto recomendado para un viaje de 20 días oscilaría entre 23 y 38 millones de pesos, sumando el paquete turístico y los gastos personales.

¿Cuál es la mejor temporada para viajar a Europa desde Colombia?

La época del año influye directamente en el costo del viaje.

La primavera (marzo a mayo) y el otoño (septiembre a noviembre) suelen ofrecer un equilibrio entre clima agradable y precios más económicos.

En cambio, el verano europeo (junio a agosto) corresponde a la temporada alta, cuando aumentan considerablemente los precios de los vuelos, hoteles y principales atractivos turísticos debido a la alta demanda.

Si el objetivo es ahorrar, también es recomendable comprar los tiquetes con varios meses de anticipación, comparar diferentes agencias de viajes y verificar qué servicios incluye cada paquete antes de tomar una decisión.