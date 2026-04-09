¡Cuidado con lo que le cobran! SIC investiga a Movistar por ingresos no autorizados de equipos WiFi

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación contra Telecomunicaciones S.A. E.S.P BIC, conocida en el mercado como Movistar, por presuntamente cobrar equipos repetidores de señal WiFi, un dispositivo que actúa como un puente para ampliar la cobertura de la red inalámbrica en zonas con mala conexión.

La decisión se tomó tras recibir múltiples quejas de clientes que notaron cargos en sus facturas por un dispositivo llamado “Baseport”, sin haberlo solicitado ni aceptado. Una práctica que se habría presentado durante casi cuatro años en Colombia, desde agosto de 2020, hasta mayo de 2024.

Con ello, la entidad busca determinar, con una averiguación preliminar, si Movistar vulneró el derecho que tienen los usuarios de autorizar los equipos que son utilizados en sus servicios, sin que se asuma que los clientes están de acuerdo con añadir y asumir valores adicionales sin consentimiento previo.

De comprobarse, la SIC alerta de que el operador habría infringido la forma en que se informa a los usuarios sobre los costos incluidos en su factura mensual.

Otro punto clave de la investigación son los llamados “cobros sorpresa”, tratan de valores que aparecen en la factura sin que el usuario haya sido informado antes. En este caso, según los clientes, estos habrían recibido cargos por estos repetidores sin haber tenido claridad previa sobre su costo o incluso su instalación.

La entidad también cuestiona que Movistar, al parecer, no habría garantizado el acceso claro a su contrato único de prestación de servicios fijos. Este documento es fundamental porque allí deben estar todas las condiciones, precios y características del servicio. Si no está actualizado o no es fácil de consultar, el usuario queda en desventaja y desinformado.

¿Cuál es la consecuencia?

La investigación se encuentra en una etapa inicial llamada formulación de cargos, donde la SIC expone las posibles faltas encontradas. Esto no significa que la empresa ya sea culpable, sino que hay indicios suficientes para abrir el proceso.

A partir de este punto, Movistar tiene 15 días para presentar su defensa, explicar su versión y aportar pruebas. Después de eso, la Superintendencia tomará una decisión de fondo.

Si se comprueba que hubo irregularidades, la empresa podría enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos por cada infracción.

Tenga cuidado y revise sus facturas

En servicios como internet, televisión o telefonía, es común que se incluyan cobros adicionales que no siempre son claros, lo que puede generar gastos innecesarios y afectar directamente el bolsillo de las familias.

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Por eso, la ley en Colombia exige que toda empresa informe de manera clara, oportuna y verificable cualquier costo. Además, el usuario tiene derecho a aceptar o rechazar servicios adicionales, sin presiones ni decisiones automáticas.