¿Hay presión para reactivar contrato por $33.000 millones? Presidenta (e) de Fiduprevisora responde
Rosa Dory Chaparro habló en 6AM W sobre el concepto de exmagistrado que pide reactivar millonario contrato frenado por la Procuraduría.
¿Hay presión para reactivar contrato por $33.000 millones? Presidenta (e) de Fiduprevisora responde
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...