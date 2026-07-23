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23 jul 2026 Actualizado 13:19

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¿Hay presión para reactivar contrato por $33.000 millones? Presidenta (e) de Fiduprevisora responde

Rosa Dory Chaparro habló en 6AM W sobre el concepto de exmagistrado que pide reactivar millonario contrato frenado por la Procuraduría.

¿Hay presión para reactivar contrato por $33.000 millones? Presidenta (e) de Fiduprevisora responde

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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