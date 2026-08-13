Sergio Arturo Piñeros sería el nuevo director de la ANLA

El ingeniero civil Sergio Arturo Piñeros Botero será el nuevo director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Su nombramiento se da bajo el liderazgo del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quien asumió la cartera tras la salida de Irene Vélez.

Piñeros Botero es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Urbano y magíster en Derecho y Gestión Urbanística de la Universidad del Rosario. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en la gestión ambiental, la planificación territorial y el fortalecimiento institucional de entidades públicas.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos directivos, de asesoría y de coordinación de proyectos relacionados con la sostenibilidad y la gestión ambiental. Además, ha desarrollado una amplia experiencia académica como profesor de cátedra en la Universidad Javeriana, tanto en programas de pregrado como de maestría.

También ha sido conferencista en escenarios nacionales e internacionales, con especial énfasis en el recurso hídrico y los indicadores ambientales.

Entre sus participaciones más destacadas se encuentran los foros mundiales del agua realizados en Ciudad de México y Estambul, así como las asambleas mundiales de organismos de cuenca celebradas en Hungría, Senegal y Brasil.

En el ámbito institucional, se desempeñó en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) como asesor de la Dirección General en Relaciones Interinstitucionales y Asuntos Municipales, director de Distritos de Riego, subdirector de Recursos Naturales y Áreas Protegidas y subdirector de Planeación y Sistemas de Información.

Durante su gestión en la CAR lideró la concertación de más de 56 planes de ordenamiento territorial, incluido el de Bogotá.

Asimismo, participó en la formulación del plan de acción de la entidad, impulsó la gestión internacional de los aspectos misionales, coordinó la certificación en el sistema HSEQ y estuvo al frente de la atención de la emergencia invernal de 2011.