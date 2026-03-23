Investigan presunta estafa en concesionarios con más de 100 víctimas en Medellín

Medellín

Un presunto caso de estafa masiva en concesionarios de vehículos habrían dejado a cientos de víctimas de su negocio en Medellín.

Los testimonios denuncian que luego de realizar la compra o venta de vehículos con establecimientos como AutosMG y AutoSur, ubicados sobre la avenida El Poblado, en sectores como San Diego y la Milla de Oro, dejaron de recibir respuestas y perdieron millonarias cantidades de dinero.

La alerta salió a la luz cuando las víctimas encontraron las sedes de los concesionarios completamente desocupadas: sin vehículos y sin personal que atendiera sus casos. Las denuncias de alrededor de 113 personas llevaron a que la Fiscalía General de la Nación asignara una fiscal para adelantar una investigación.

El responsable habría muerto

En un comunicado a la opinión pública, AutosMG señaló que las irregularidades estarían relacionadas con actuaciones individuales de su fundador, Yovany Quintero, quien falleció el pasado 14 de marzo en el municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá.

La empresa aseguró que, tras conocer los hechos, activó protocolos internos, inició una auditoría y empezó a colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y avanzar en la restitución de algunos vehículos a sus propietarios.

“Como compañía, somos conscientes de la gravedad de lo ocurrido y estamos actuando de manera responsable, enfocados en acompañar a las personas afectadas, en atender cada caso y en contribuir al esclarecimiento de los hechos”, señala el comunicado de AutosMG.

Investigación en curso

Ante las denuncias, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el caso de una mega estafa a través de tres empresas fachada. Indicó que las víctimas “no están solas” y que ya se han establecido contactos desde la Alcaldía para acompañarlas.

“Respeten a la gente. Los encontraremos y tendrán que responder ante la justicia”, advierte la publicación en X del alcalde de Medellín.

El mandatario local indicó que en articulación con la Policía y la Fiscalía, se adelantan investigaciones que incluyen análisis de cámaras de seguridad, rastreo de placas, movimientos, montos de dinero, números telefónicos, el modus operandi y la identificación de los responsables.