“Llegaron a la DIAN a pedir devolución del IVA”: Investigador revela detalles del caso Lili Pink
El investigador Cristian Quiñones habló en 6AM W sobre el operativo que se llevó a cabo en más de 300 tiendas de la marca por presunto lavado de activos.
“Llegaron a la DIAN a pedir devolución del IVA”: Investigador revela detalles del caso Lili Pink
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David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....