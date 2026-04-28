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28 abr 2026 Actualizado 14:06

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“Llegaron a la DIAN a pedir devolución del IVA”: Investigador revela detalles del caso Lili Pink

El investigador Cristian Quiñones habló en 6AM W sobre el operativo que se llevó a cabo en más de 300 tiendas de la marca por presunto lavado de activos.

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Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

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