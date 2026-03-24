“Que la fiscalía tome el caso como hurto”: víctimas de presunta estafa en concesionarios en Medellín

Cada vez son más alarmantes los detalles que salen a la luz sobre una presunta estafa masiva cometida por reconocidos concesionarios de carros en la ciudad de Medellín.

Son más de 100 las personas que al día de hoy denuncian haber perdido millones de pesos tras no recibir respuestas por parte de AutosMG y AutoSur.

Algunos han adquirido vehículos y no los han recibido, otros dejaron su auto en consignación y no tienen información sobre su paradero, varios dejaron pagos adelantados y otros firmaron supuestos contratos de venta de sus carros sin recibir un solo peso.

Vale la pena agregar que la situación alcanzó un nivel de complejidad superior cuando los concesionarios cerraron sus sedes sin dar razón alguna a sus clientes.

A través de un comunicado, Autos MG reveló que los inconvenientes tendrían que ver con su fundador, Yovany Quintero, quien falleció el pasado 14 de marzo en Envigado; de hecho, su muerte está siendo objeto de investigación ya que se contemplan varias hipótesis, incluyendo un posible suicidio.

¿Qué dicen las víctimas?

Ana Mora, hermana de Alejandro Mora, uno de los presuntos estafados, reveló a 6AM W que en diciembre se acercaron al concesionario de Autosur Premium Plaza para vender su carro.

“En enero nos avisaron que ya habían conseguido comprador. Nos dieron un adelanto de 2 millones de pesos en su momento con la promesa de que en 20 días nos darían el dinero restante, el cual nunca recibimos”, dijo.

Ana añadió que los concesionarios están completamente desocupados y que al acercarse solo encuentran “un papel pegado en la entrada diciendo que lamentaban el fallecimiento de su representante legal y que pararían temporalmente”, expresó.

Aunque ese documento que menciona Ana incluía dos líneas de WhatsApp, supuestamente, para hacer contacto con los clientes, ella asegura que solo reciben respuestas automáticas.

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En su caso, aunque hicieron el debido pago del proceso de traspaso, el vehículo aún figura como propiedad de su hermano Alejandro.

“Nosotros presentamos denuncias de manera individual por abuso de confianza y fraude, pero realmente lo que esperamos es que la Fiscalía tome el caso como hurto [...] como medidas cautelares [pedimos] que inicien con la búsqueda de los vehículos y que paren con los traspaso”, puntualizó.

Ana aseguró que tanto ella, como su hermano y el resto de víctimas, esperan que desde la alcaldía den con con una solución pronto, esto luego de que Federico Gutiérrez a través de su cuenta de X asegurara que, en conjunto con la policía, se encuentran adelantando las investigaciones.