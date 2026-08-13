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13 ago 2026 Actualizado 03:01

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Economía

Carlos Eduardo Sepúlveda fue designado como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación

Sepúlveda es PhD en economía y profesor de la Universidad del Rosario.

Carlos Eduardo Sepúlveda. Foto: Universidad del Rosario.

Carlos Eduardo Sepúlveda. Foto: Universidad del Rosario.

Carlos Eduardo Sepúlveda. Foto: Universidad del Rosario.
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Este miércoles, 12 de agosto, fue designado Carlos Eduardo Sepúlveda como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Su hoja de vida fue publicada en la página web de la Presidencia.

Sepúlveda es economista y magister en la misma disciplina de la Universidad del Rosario, de donde también es profesor y, además, cuenta con formación doctoral en la Universidad de Boston.

El ahora director del DNP, en materia profesional, cuenta con una amplia trayectoria académica e investigativa orientada al análisis de las políticas públicas sociales, el mercado laboral, la pobreza, la desigualdad y la microeconomía aplicada, según cita la Universidad del Rosario en su página web.

“Ha liderado y ejecutado proyectos clave en la evaluación e impacto de políticas públicas, tales como la Misión para el Empalme de las Series de Pobreza, Mercado Laboral y Desigualdad (MESEP), diagnósticos de esquemas de estratificación socioeconómica y subsidios para la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, así como análisis territoriales para la gestión del riesgo y la formulación de instrumentos de protección social y formalización laboral”, agregó la universidad.

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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