Precio del dólar en Venezuela para HOY 13 de agosto: el valor oficial y la apostilla de La Haya

Imagen de la bandera de Estados Unidos tomada de Getty Imagenes (Crédito: Tetra Images) // Imagen de la bandera de Venezuela tomada de Getty Imagenes (Crédito: Mariano Sayno) // Imagen del dólar tomada de Getty Imagenes (Crédito: Javier Zayas Photography)

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de algunos productos y elementos de consumo diario. A pesar de esto, el país mantiene como moneda oficial el bolívar y la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para establecer precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por diferentes sectores.

Por este motivo, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 13 de agosto de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Bolívar venezolano

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este jueves 13 de agosto de 2026 se ubicará en 766.86 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar estadounidense. Esta cotización sirve como referencia para diversas operaciones financieras, comerciales y cambiarias.

Asimismo, la entidad publicó la tasa oficial de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera:

Euro (EUR): 88.07 bolívares (VES).

88.07 bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 113.37 bolívares (VES).

113.37 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 16.05 bolívares (VES).

16.05 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.27 bolívares (VES).

Estas tasas son calculadas por el BCV con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias autorizadas y constituyen la referencia oficial para el mercado cambiario venezolano.

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Así están los valores de las casas de cambio

Aparte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país para la jornada de esta jornada. Estos valores pueden variar entre instituciones financieras de acuerdo con sus tasas de cambio.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 764,34 // Venta: 761,65

Banco Mercantil:

Compra: 764,34 // Venta: 764,39

Banesco:

Compra: 789,53 // Venta: 829,33

Bancaribe:

Compra: 818,50 // Venta: 828,75

BBVA Provincial:

Compra: 764,43 // Venta: 809,75

Otras instituciones:

Compra: 806,70 // Venta: 818,15

Es importante que tenga en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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¿Cómo se calcula el precio del dólar en Venezuela?

El Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la tasa oficial del dólar con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, que operan en el país. Este mecanismo busca reflejar un valor representativo del comportamiento del mercado cambiario.

La cotización oficial de la divisa estadounidense es un indicador importante para la economía venezolana, ya que sirve como referencia para la realización de transacciones comerciales, pagos de bienes y servicios, obligaciones con entidades públicas y otras operaciones financieras.

Según se indica en el BCV, el uso del promedio ponderado permite establecer una tasa de cambio que refleje con mayor precisión las condiciones del mercado, tomando como base las operaciones efectuadas por las entidades bancarias autorizadas.

Apostilla de La Haya

La apostilla de La Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de La Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene dos formas de realización:

En Venezuela, desde:

Sede del MPPRE en Caracas

Oficinas IPOSTEL habilitadas

Oficinas CANTV habilitadas

Algunas Alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 6 dólares estadounidenses o 3.829,51 y 4.595,41 bolívares, por documento.

Desde el exterior, en:

Consulados y Embajadas de Venezuela

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de la Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

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