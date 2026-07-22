Tras quejas, SIC pidió información a concesionario de Ferrari sobre entregas y contrato con EE. UU.

Caracol Radio conoció en primicia el documento con el que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le pidió información a Autos Italianos de Colombia, el concesionario detrás de los Ferrari, que ahora está inmerso en un escándalo por quejas de clientes que pagaron y no les entregan sus vehículos.

La entidad le pidió la información detallada sobre las condiciones comerciales ofrecidas a los consumidores para adquirir esos vehículos, así como los tiempos de entrega prometidos.

Pero además le solicitó informar si terminó la relación contractual con Ferrari North America, Inc., relacionada con la importación, distribución y/o comercialización de productos asociados a la marca Ferrari en Colombia.

Y en caso de que, como se ha conocido, se terminó ese contrato, la SIC pidió conocer cuáles fueron las medidas y protocolos implementados por la sociedad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previamente adquiridas con los consumidores, respecto de los vehículos vendidos y su oportuna entrega, órdenes de compra, entre otros, y allegar las pruebas.

“Indicar si, luego de haberse terminado la relación contractual con Ferrari North America, Inc., la sociedad continuó ofreciendo, promocionando o comercializando vehículos de la marca Ferrari, o recibiendo órdenes de compra o pagos de consumidores. En caso afirmativo, explicar cuáles fueron las razones y condiciones para realizar dichos negocios”, señaló en el documento.

Finalmente, la SIC le solicitó la relación de personas que han pedido la separación de los vehículos comercializados por la sociedad en los últimos seis meses y a quienes se les ha incumplido.

Estos requerimientos la empresa los tiene que responder en máximo 10 días hábiles.

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