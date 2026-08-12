EN VIVO 🔴 Comenzó el eclipse solar hoy 12 de agosto | Siga en DIRECTO transmisión de la NASA

El martes 12 de agosto el mundo presenciará un fenómeno astronómico conocido como Eclipse Solar Total. El cual sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar y proyectando su sombra sobre la superficie terrestre.

Dicha anomalía recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal, por lo que en dichas ubicaciones se podrá presenciar de primera mano el momento del eclipse.

Por su parte, lugares del hemisferio norte tendrán un eclipse parcial el día de la irregularidad solar, incluyendo partes del norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

¿A qué hora inicia el eclipse solar del 12 de agosto en Colombia?

El evento astronómico conocido como eclipse solar total comenzará a producirse hacia las 10:35 de la mañana, hora de Colombia, cuando la sombra de la Luna empiece su recorrido sobre la Tierra.

No obstante, alrededor de las 12:47 del mediodía, ocurrirá el momento de mayor magnitud del eclipse cuando la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra alcance su punto máximo.

En los lugares ubicados dentro de la franja de totalidad del eclipse, la Luna cubrirá completamente el disco solar durante algunos minutos. Sin embargo, la NASA ha explicado que, para la mayoría de las zonas que se encuentran en esa trayectoria, la totalidad durará menos de dos minutos, aunque cerca del centro de la sombra podrá prolongarse un poco más.

¿En Colombia se podrá ver el eclipse solar total del 12 de agosto?

La región de Sudamérica, incluyendo a Colombia, quedarán por fuera de la zona de visibilidad del eclipse del 12 de agosto. Esto quiere decir que las personas que vivan en esta zona del planeta no podrán verlo: Ni en su momento parcial, ni en su punto máximo.

La NASA explica que la razón por la que en esta región del mundo no puede verse el fenómeno es por su forma geométrica: Durante un eclipse solar, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra sobre nuestro planeta. Esa sombra está formada por dos partes: La umbra, donde el Sol queda completamente oculto, y la penumbra, donde solamente una parte del disco solar queda cubierta.

¿Cuál será el recorrido que hará la sombra de la luna durante el eclipse solar?

En este caso, la sombra de la Luna que produce un eclipse total es estrecha, de alrededor de 480 kilómetros de ancho en la superficie terrestre. Con la rotación de la Tierra gira y el desplazamiento de la Luna en su órbita, esa sombra se mueve rápidamente y dibuja una trayectoria sobre el planeta.

Para el eclipse del 12 de agosto, la trayectoria se concentra en las partes altas del hemisferio norte. Por eso es por lo que países como Colombia no estarán dentro de la zona desde la cual el Sol pueda verse eclipsado.

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Hay nuevos mensajes Emisión EN VIVO del eclipse solar total iniciará a las 12:15 del mediodía, hora Colombia.



11:30 A.M. | La NASA, a través de su página web, confirmó que a partir de las 12:15 del mediodía de Colombia, dará inicio la transmisión del eclipse solar total del 12 de agosto. 10:35 A.M. | Equipos de la NASA están estudiando la corona del Sol y la atmósfera de la Tierra.

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