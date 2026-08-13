Precio del dólar HOY 13 de agosto 2026 en Colombia: la divisa colombiana cede levemente

Imagen de las dos personas tomada de Getty Imagenes (Crédito: Hispanolistic) // Imagen de las manos y los dólares tomada de Getty Imagenes (Crédito: sakchai vongsasiripat)

El dólar estadounidense es la principal divisa para realizar procesos de comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. Por ello, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

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TRM Hoy

El dólar inició la jornada de este jueves 13 de agosto con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.123,28 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

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Valor dólar HOY

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Revise las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C:

Compran a $3.200 - Venta a $3.340

Medellín:

Compran a $3.330 - Venta a $3.480

Cali:

Compran a $3.200 - Venta a $3.350

Cartagena:

Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Cúcuta:

Compran a $3.270 - Venta a $3.310

Pereira:

Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Euro HOY

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.613,34 pesos colombianos. En comparación al reporte anterior, la divisa registró un aumento de $5,60 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0.16%.

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Yen a peso colombiano

El yen japonés es la moneda oficial de Japón y recibe su nombre debido a la forma redonda que adaptaron las monedas cuando se crearon, dado que se traduce literalmente como “objeto redondo”. La divisa inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $19,75 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa una disminución de $0,001 pesos colombianos y una variación del -0.01%.

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Dólar canadiense HOY

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.249,76 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un incremento de $5,61 pesos, equivalente al 0,25%, manteniendo una tendencia positiva en el mercado de cambio.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 81,54 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una baja del 2,08%. A lo largo del día, se espera que alcance un precio máximo de 83,31 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 81,10 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 87,35 dólares, lo que representa una caída del 1,83% frente al cierre anterior. Para esta jornada se espera que logre un precio máximo de 89,06 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 86,86 dólares.