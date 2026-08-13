Avianca amplía medidas para pasajeros afectados por el terremoto: lo que puede hacer

Si tiene un vuelo relacionado con alguna de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia, Avianca amplió hasta el 30 de agosto las medidas especiales para los pasajeros afectados por la emergencia.

La medida aplica para vuelos nacionales e internacionales que salgan o lleguen a Cali, Pereira, Armenia o Quibdó, siempre que el viaje esté programado entre el 10 y el 30 de agosto de 2026.

¿Qué opciones tiene si su vuelo está dentro de las fechas y ciudades cobijadas?

Puede cambiar la fecha

Los pasajeros pueden mover la fecha de su viaje para viajar antes o después de la fecha que tenían inicialmente.

Este cambio puede hacerse para viajar hasta el 30 de septiembre de 2026, sin pagar penalidad ni diferencia de tarifa, siempre que haya disponibilidad.

Cambio de destino

Otra opción es pedir un cambio de ruta utilizando un punto común.

Por ejemplo, si su viaje tiene como origen o destino Pereira, Armenia o Quibdó, Cali puede ser establecido como ese punto común.

Pero hay una precisión importante: si el pasajero llega a Cali y desde allí necesita continuar por tierra hasta su destino final, ese transporte terrestre no lo cubre Avianca. El viajero debe organizar y pagar por su cuenta ese desplazamiento.

¿Y si ya no quiere viajar?

También puede solicitar el reembolso del tiquete, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento establecido por Avianca.

¿Estos cambios tienen algún costo?

La aerolínea señala que estas alternativas están disponibles sin penalidad ni diferencia tarifaria, aunque dependen de que haya vuelos disponibles.

Además, el cambio se hará en la misma cabina del vuelo comprado originalmente. Las medidas aplican tanto para pasajeros que viajan directamente hacia estas ciudades como para quienes llegan en conexión.

¿Qué recomienda Avianca?

Antes de salir hacia el aeropuerto, lo recomendable es revisar primero el estado de su vuelo.

Los pasajeros pueden consultar esta información a través de los canales oficiales de Avianca.

La aerolínea aseguró que continuará revisando la situación en las zonas afectadas y podrá ajustar las medidas dependiendo de cómo avance la emergencia.