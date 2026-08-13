SENA brinda acompañamiento a empresas para la contratación de jóvenes

Imagen ilustrativa de una persona analizando la hoja de vida de un aspirante (Crédito: Getty Images). Arriba a la izquieda: Logo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Crédito: SENA)

Luis Ernesto Durán Roa, Coordinador de Relacionamiento Empresarial, lidera jornadas de orientación para socializar el nuevo Decreto 0223 de 2026, que regula las prácticas laborales.

El SENA ha iniciado una serie de diálogos con empresarios de todo el país para explicar los cambios en el Contrato de Aprendizaje. Bajo la guía de Luis Ernesto Durán Roa, Coordinador Nacional de Relacionamiento Empresarial, se han realizado 16 encuentros para aclarar dudas y escuchar las necesidades del sector productivo.

La “cuota de aprendizaje” es una obligación que tienen las empresas de recibir estudiantes para que realicen sus prácticas. El objetivo es que estos jóvenes aprendan trabajando en entornos reales.

Recientemente, el Ministerio del Trabajo lanzó el Decreto 0223 de 2026, una norma que organiza y unifica las reglas de estas prácticas en Colombia. El SENA quiere que todos los empresarios sepan cómo aplicar esta ley de forma sencilla y eficiente.

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Durán Roa destacó que este apoyo más allá de ser un trámite legal, es una inversión. Al recibir aprendices, las empresas forman el talento humano calificado que necesitarán en el futuro. “Cuando se abra una vacante, vamos a tener personal especializado para copar ese espacio y generar más productividad”, explicó la autoridad.

Como parte de este acompañamiento, el próximo viernes 14 de agosto se realizará un taller virtual a través de YouTube. En este espacio se enseñará paso a paso cómo cargar la información técnica que las empresas deben reportar.

La entidad recordó que cuenta con un equipo de expertos y gestores empresariales asignados para brindar orientación personalizada a cada negocio. Si usted es empresario y tiene dudas, puede comunicarse con las líneas de atención del SENA para recibir guía directa sobre sus procesos.