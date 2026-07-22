Concesionario que vendía Ferraris al norte de Bogotá tenía antecedentes por presunta estafa

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Caracol Radio que el concesionario ubicado en la calle 103 con carrera 19, en el norte de Bogotá, que hasta hace unas semanas comercializaba vehículos Ferrari, tiene noticias criminales abiertas desde 2016 y 2020 por presuntos casos de estafa. Además, actualmente estaría presentando demoras en la entrega de vehículos de alta gama.

Las investigaciones toman relevancia luego de las denuncias de varios compradores que aseguran haber entregado millonarios anticipos sin recibir los automóviles adquiridos.

De acuerdo con denuncias conocidas por EL TIEMPO, varios clientes relataron que acudieron a la sede del concesionario, donde fueron atendidos por una gerente de ventas que les presentó el catálogo de modelos disponibles y las diferentes opciones de personalización, entre ellas vidrios polarizados y otros acabados exclusivos.

Los denunciantes afirman que, tras avanzar en el proceso de compra, realizaron pagos equivalentes al 25 % del valor total de vehículos como un Ferrari Roma Spider, color Nero DS, cuyo precio de venta para julio de 2025 era de 410.000 dólares. Sin embargo, sostienen que, pese a haber cumplido con esos desembolsos, los vehículos no fueron entregados en los tiempos pactados.

Las autoridades avanzan en la verificación de las denuncias para establecer si existen nuevos hechos que puedan configurar conductas penales y determinar las eventuales responsabilidades.